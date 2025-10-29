living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

مضيفة تكشف سبب تقديم الماء للركاب "سرا" في الرحلات الجوية

29
OCTOBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

كشفت مضيفة طيران عن السبب الذي يدفع طواقم الضيافة في الرحلات الجوية لتوخي السرية أثناء تقديم المياه للركاب.

وأوضحت باربرا باتشبلييري، التي تعمل كمضيفة طيران منذ 14 عاما، في مقطع فيديو على حساباتها في "تيك توك" و"يوتيوب"، أن مضيفي الطيران يحاولون تقديم الماء بسرية، دون أن يلاحظ الركاب الآخرون ذلك.

ورغم أن الماء، في أغلب الأحيان، يقدم مجانا، على متن الطائرة، إلا أن طاقم المضيفين يتوخون الحذر والسرية في حال طلب أحد الركاب كوب ماء.

وفسرت باربرا ذلك بتجنب ما وصفته بـ"تأثير الدومينو"، مضيفة أن "الماء معد"، وفقا لما نقلته صحيفة "المترو" البريطانية. 

فإن رأى أحد الركاب المضيفة تحمل كوب ماء في يدها، فسيبدأ الركاب الآخرون بطلب الماء أيضا.

وأشارت إلى أن هذا الطلب الجماعي يمكن أن يعطل سير الخدمة بأكملها، خصوصا في الرحلات الطويلة التي يستغرق فيها توزيع الوجبات وقتا طويلا.

وقالت "لهذا السبب عندما نحمل الماء نحاول إخفاءه"، مؤكدة أن هذه ليست السياسة الرسمية لشركات الطيران، بل حيلة اكتسبتها مع الخبرة.

وتنصح باربرا، التي يتابعها الملايين في حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، بالتوجه إلى المطبخ لطلب الماء، عوضا عن الضغط على زر النداء.

 

 

Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout