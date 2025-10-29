«إعصار القرن» يحول جامايكا إلى جزيرة أشباح

A + A -

بدت جامايكا، أمس، جزيرة أشباح مع قرب اجتياح الإعصار «ميليسا» سواحلها برياح بلغت سرعتها نحو 300 كيلومتر في الساعة، وسط تحذيرات من فيضانات مدمّرة وانهيارات أرضية في أرجاء الجزيرة الكاريبية التي تواجه أقوى إعصار يضربها منذ أكثر من قرن ونصف القرن.

وخلت شوارع العاصمة كينغستون من المارة، فيما أغلقت المتاجر والمطاعم أبوابها، وتطايرت أسقف بعض المنازل مع اقتراب «ميليسا»، المصنف من الفئة الخامسة، وهي الأعلى على مقياس الأعاصير. وأظهرت لقطات مصورة أشجاراً اقتلعتها الرياح العاتية وأمطاراً غزيرة غمرت الطرقات.

وقال رئيس الوزراء أندرو هولنس إن «جامايكا تواجه إعصاراً غير مسبوق في تاريخها الحديث»، مضيفاً أن «التحدي لن يكون النجاة من الإعصار فقط، بل سرعة التعافي بعده».