ترامب يمتدح ماسك بعد خلافات: "كانت لحظة غبية في حياته"

أدلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتصريحات ودية تجاه الملياردير إيلون ماسك، بعدأقلمنستةأشهرعلىخلافهما.

وخلال رحلته إلى آسيا، صرح ترامب للصحافيين قائلاً: "أنا أحب إيلون، وأعتقد أنني سأحبه دائماً".

وأضاف ترامب أن ماسك مر بفترة صعبة، قائلاً: "لقد كانت لحظة غبية في حياته، غبية جداً، وأنا واثق أنه سيقول ذلك بنفسه".

كان ماسك قد ساهم بأكثر من 250 مليون دولار في حملة ترامب الانتخابية العام الماضي.

خلال الأشهر الأولى من رئاسة ترامب، أصبح ماسك مقرباً من الرئيس وتولى مسؤولية تسريع خفض الإنفاق الحكومي. إلا أن خلافاً نشأ بينهما في أوائل الصيف حول مشروع قانون الميزانية الرئيسي الذي قدمه ترامب.

وسرعان ما تبادل الاثنان الهجمات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قبل أن ينسحب ماسك من دوره السياسي.

وفي يوليو (تموز)، أعلن ماسك عن تأسيس حزب سياسي خاص به، لكن لم يصدر عنه أي جديد منذ ذلك الحين.

منذ ذلك الوقت، اقتصر نشاط ماسك السياسي على التعبير عن آراء يمينية عبر منصته الإلكترونية "إكس".

في سبتمبر (أيلول)، تحدث ترامب وماسك خلال مراسم تأبين الناشط اليميني تشارلي كيرك. أفاد ترامب بأن الاتصالات بينه وبين ماسك كانت محدودة بين الحين والآخر منذ تلك المراسم.

 

 

