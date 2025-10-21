living cost indicators
ترمب يهدم جزءا من البيت الأبيض لبناء قاعة احتفالات

21
OCTOBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

بدأت الإثنين عملية هدم جزء من البيت الأبيض لبناء قاعة احتفالات يريد الرئيس دونالد ترمب تشييدها، لتنطلق بذلك إحدى أضخم ورش الإنشاءات في المبنى الشهير منذ أكثر من قرن.

 

وقال ترمب في منشور على منصّته «تروث سوشال» للتواصل الاجتماعي «يسرّني أن أعلن أنّ الأعمال بدأت في البيت الأبيض لبناء قاعة الاحتفالات الجديدة والكبيرة والرائعة». وشاهد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية جرافات تهدم الجزء الواقع في الجناح الشرقي من المقرّ الرئاسي.

 

ومن المقرّر أن تزيد مساحة قاعة الاحتفالات الجديدة عن ثمانية آلاف متر مربّع وأن تستوعب ما يصل إلى ألف شخص، في مشروع تُقدّر تكاليف إنجازه بـ 250 مليون دولار. وبحسب ترمب فإنّ هذه القاعة ستُستخدم للعشاءات الكبرى التي تقام على شرف رؤساء الدول الأجنبية وكذلك أيضا لسائر المناسبات الكبيرة. ووفقا للنماذج المصغّرة للمشروع فإنّ المبنى الأبيض الضخم ذا النوافذ العالية جدا سيبنى في موقع الجناح الشرقي الحالي حيث تقع عادة مكاتب السيّدة الأولى.

 

وأعرب ترمب الإثنين عن سعادته لأنّ هذا الجناح يخضع «لتحديث شامل« و «سيكون أجمل من أيّ وقت مضى بمجرّد الانتهاء من الأعمال». وأكّد الرئيس الجمهوري أنّ بناء هذه القاعة سيتم تمويله بالكامل من تبرّعات مصدرها بشكل خاص أميركيون «وطنيون أسخياء وشركات رائعة».

 

والبيت الأبيض هو مقرّ إقامة وعمل الرؤساء الأميركيين منذ 1800. وجون آدامز، الرئيس الثاني للولايات المتحدة، كان أول من أقام في هذا المقرّ.

 

الشرق الأوسط
{{article.title}}
