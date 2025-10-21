مسؤول يتحرش بموظفة خلال زيارة رسمية!

A + A -

أفادت وسائل إعلام في سيول، أمس الاثنين، بأن كوريا الجنوبية استدعت الملحق العسكري الفيتنامي المعتمد لديها إثر شبهات بارتكاب نائب وزير الدفاع الفيتنامي سلوكاً غير لائق خلال زيارة رسمية قام بها الشهر الماضي.

وتفيد تقارير بأن نائب وزير الدفاع الفيتنامي هوانغ شوان شين "لمس بشكل غير لائق موظفة مدنية كورية جنوبية" خلال منتدى أمني سنوي عقد في سيول في سبتمبر (أيلول).

والثلاثاء، قال مسؤول في وزارة الدفاع الكورية الجنوبية إن الوزارة اتخذت "الإجراء المناسب" بشأن الواقعة، لكن من دون أن يؤكد ما إذا كان الملحق الفيتنامي قد تم استدعاؤه أم لا. وأضاف أن "الكشف عن الحقائق المفصلة محدود احتراماً لرغبات الضحية".

وفي إحاطة مغلقة مع صحافيين كوريين جنوبيين الاثنين، قالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية إنها "تدين سلوك نائب وزير الدفاع الفيتنامي وقد طلبت اتخاذ إجراءات لمنع تكرار ذلك".

وغادر نائب الوزير الفيتنامي كوريا الجنوبية في اليوم التالي للواقعة، وتم استدعاء الملحق في سفارة بلاده في سيول بعد أسبوع من ذلك، بحسب وسائل إعلام محلية.

ولفتت المصادر نفسها إلى أن الملحق الفيتنامي أعرب عن أسفه، مؤكداً للوزارة أن ما جرى لن يتكرر.

ولم ترد سفارة هانوي في سيول على اتصالات وكالة "فرانس برس" للتعليق على هذه المعلومات.