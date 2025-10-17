A + A -

ذكر مسؤولون وتقارير إخبارية أن متسللين إلكترونيين سيطروا على أنظمة مكبرات الصوت العامة، يوم الثلاثاء، في 4 مطارات، 3 منها في كندا وواحد في الولايات المتحدة؛ لبث رسائل تشيد بحركة «حماس»، وتنتقد الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وقالت الشرطة الملكية الكندية في كيلونا إن «خدمة بث الإعلانات» في مطار كيلونا الدولي في كولومبيا البريطانية «تعرَّضت لاختراق لفترة وجيزة، وتم نشر محتوى غير مُصرَّح به».

وأضافت الشرطة أنها تُحقِّق في الاختراق مع أجهزة أخرى، وأحجمت عن تقديم مزيد من التفاصيل.

وبثَّ المتسللون الإلكترونيون رسائل وموسيقى عبر نظام مكبرات الصوت في مطار فيكتوريا الدولي في كولومبيا البريطانية، وفقاً لمتحدث باسم المطار.

وقال المتحدث إن القراصنة اخترقوا برمجيات طرف ثالث للدخول إلى نظام مكبرات الصوت، وتحوَّل المطار إلى نظام داخلي لاستعادة السيطرة.

وقال وزير النقل الأميركي شون دافي، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الأربعاء، إن القراصنة سيطروا كذلك على نظام مكبرات الصوت في مطار هاريسبورغ الدولي في بنسلفانيا.

وأضاف أن إدارة الطيران الاتحادية ومسؤولي المطار يحققون في الأمر.

واخترق المتسللون أيضاً شاشات عرض معلومات الرحلات الجوية ونظام مكبرات الصوت، مساء الثلاثاء، في مطار ويندسور الدولي في أونتاريو، وعرضوا «صوراً وإعلانات غير مُصرَّح بها»، وفقاً لمسؤولي المطار.

وذكر المطار في بيان أن الاختراق حدث «في مزود برمجيات» يستخدمها المطار، مضيفاً: «عادت أنظمتنا إلى وضعها الطبيعي بعد ذلك بوقت قصير».