living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

تصريحات ترامب تطيح بـ69 مليار دولار من ثروات أغنى 10 مليارديرات في العالم!

12
OCTOBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

كان من الصعب الإفلات من الانهيار الذي ضرب الأسهم الأميركية يوم الجمعة الماضي، حيث تبخرت عشرات المليارات من ثروات فاحشي الثراء بقيادة الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" إيلون ماسك.

خسر أغنى 10 أشخاص في العالم ما يقرب من 69 مليار دولار، جميعهم من الولايات المتحدة باستثناء أغنى رجل في أوروبا (برنارد أرنو).

وفقدت "وول ستريت" وحدها أكثر من تريليوني دولار تمثل نحو ثلثي خسائر أسواق الأسهم العالمية بعد عودة الحديث عن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وجاءت هذه التراجعات بعد أن هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض "زيادة ضخمة" في الرسوم الجمركية على الواردات الصينية، قبل أن يعلن لاحقاً أن الولايات المتحدة ستفرض رسوماً بنسبة 100% على الواردات من الصين، اعتباراً من الأول من نوفمبر المقبل، إضافة إلى قيود على تصدير "البرمجيات الحيوية"، ما زاد الضغوط على أسهم التكنولوجيا في جلسات ما بعد الإغلاق.

وتسببت تصريحات الرئيس الأميركي في كبح موجة الصعود القوية التي شهدها قطاع التكنولوجيا خلال الشهور الأخيرة، والمبنية على توسع استثمارات بمئات المليارات في بنية الذكاء الاصطناعي التحتية.

تصدر إيلون ماسك قائمة الأكثر خسارة بعدما فقدت أسهم شركته للسيارات الكهربائية أكثر من 70 مليار دولار من قيمتها السوقية، ليشهد انخفاض ثروته إلى 437 مليار دولار متراجعة 15.8 مليار دولار في ليلة واحدة.

أما الرئيس التنفيذي لشركة "أمازون" جيف بيزوس فقد تراجعت ثروته 10.2 مليار دولار. بينما هبطت ثروة الشريك المؤسس لشركة "ميتا بلاتفورمز" مارك زوكربيرغ بنحو 9.7 مليار دولار.

ورغم حصته الصغيرة في "إنفيديا" إلا أن ثروة مؤسس الشركة جنسن هوانغ تقلصت بنحو 8 مليارات دولار.

وحتى أسرع المليارديرات صعوداً هذا العام لاري إليسون فقد تراجعت ثروته بنحو 5.2 مليار دولار. بينما فقد الشريك المؤسس لشركة "ديل" مايكل ديل نحو 6 مليارات دولار من ثروته.

 

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout