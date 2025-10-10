living cost indicators
ترمب يسعى لجذب الأضواء قبل الإعلان عن الفائز بجائزة نوبل للسلام

10
OCTOBER
2025
تعلن لجنة نوبل النرويجية عن الفائز بجائزة نوبل للسلام لعام 2025 اليوم الجمعة.
 
وسيجري الكشف عن الفائز في الساعة 11 صباحاً (09:00 بتوقيت غرينتش) في أوسلو.
 
ويتنافس هذا العام 338 مرشحاً على جائزة السلام، بما في ذلك 244 فرداً و 94 منظمة - بزيادة 52 عن العام الماضي، وتبقى هويات المرشحين لجائزة نوبل سرية لمدة 50 عاماً.
 
ولطالما قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنه يستحق الحصول على الجائزة لحله النزاعات بين باكستان والهند وبين أرمينيا وأذربيجان.
 
ولفت اقتراحه لإنهاء الحرب المدمرة التي استمرت عامين في غزة، والذي وفر إطاراً لوقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حماس»، الانتباه مرة أخرى إلى محاولته للحصول على الجائزة.
 
وفي العام الماضي، حصلت منظمة السلام اليابانية «نيهون هيدانكيو» على الجائزة لجهودها في تعزيز عالم خال من الأسلحة النووية، بالاعتماد على شهادات الناجين من القصف الذري لهيروشيما وناجازاكي.
 
وشهد هذا الأسبوع بالفعل الإعلان عن الفائزين في مجالات الطب والفيزياء والكيمياء والأدب. ويختتم الأسبوع يوم الاثنين المقبل بجائزة نوبل في العلوم الاقتصادية.
 
ويجري منح جميع جوائز نوبل الأخرى تقليدياً في ستوكهولم، بينما تقدم جائزة السلام بشكل فريد في أوسلو.
 
وتبلغ قيمة كل جائزة 11 مليون كرونة سويدية (1.1 مليون دولار).
 
وتقدم الجوائز رسمياً في حفل يقام في 10 ديسمبر (كانون الأول)، ذكرى وفاة ألفريد نوبل، المخترع السويدي للديناميت ومؤسس الجوائز (1833 - 1896).
الشرق الأوسط
{{article.title}}
