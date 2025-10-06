دقيقة صمت على أرواح ضحايا هجوم شمال إنجلترا في ملعب «أولد ترافورد»

A + A -

وقفت الجماهير في ملعب «أولد ترافورد» دقيقة حداد قبل مواجهة مانشستر يونايتد وساندرلاند، السبت، ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك على ضحايا الهجوم على الكنيس اليهودي في مدينة مانشستر الإنجليزية.

وتجمَّع الفريقان في منتصف الملعب قبل انطلاق المباراة، ثم أطلق الحكم صفارته لتبدأ دقيقة الصمت.

وكان مهاجم قد صدم بسيارة حشداً من الأشخاص خارج كنيس يهودي، الخميس، في شمال إنجلترا، ثم بدأ بطعنهم، مما أسفر عن مقتل 2 وإصابة 4 بجروح خطيرة، فيما وصفته الشرطة بأنه «هجوم إرهابي» وقع في «أقدس يوم» في

التقويم اليهودي.

وقالت الشرطة إن الضباط أطلقوا النار على المشتبه به وقتلوه في الكنيس بمانشستر، على الرغم من أن السلطات استغرقت بعض الوقت لتأكيد وفاته لأنه كان يرتدي سترة جعلته يبدو وكأنه يحمل متفجرات. وقالت الشرطة لاحقاً إنه لم يكن يحمل قنبلة.

وأعلنت قوة شرطة العاصمة البريطانية لندن، التي تقود عمليات مكافحة الإرهاب في البلاد، أن الهجوم «عمل إرهابي».

وقالت السلطات إن الرجل الذي يعتقد أنه مسؤول عن الهجوم هو مواطن بريطاني من أصل سوري، يبلغ من العمر 35 عاماً واسمه جهاد الشامي. وقالت الشرطة أيضاً إنه تم اعتقال 3 أشخاص للاشتباه في ارتكابهم أعمالاً إرهابية. وهم رجلان في الثلاثينات من العمر، وامرأة في الستينات من عمرها.

وقالت الشرطة إنها تعمل على تحديد هوية القتلى، وتحديد دوافع الهجوم. وتم نقل 3 أشخاص إلى المستشفى، وهم في حالة خطيرة.

ووقع الهجوم بينما تجمَّع أشخاص في كنيس لليهود الأرثوذكس في عيد «يوم كيبور»، يوم تكفير الذنوب، وأقدس يوم في التقويم اليهودي. وقالت الشرطة إن القتيلين من اليهود.