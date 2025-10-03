مقتل مصور صحافي فرنسي وإصابة صحافي أوكراني بهجوم مسيرة في أوكرانيا

A + A -

قتل المصوّر الصحافي الفرنسي أنتوني لاليكان الجمعة في دونباس في شرق أوكرانيا في هجوم بمسيّرة، بحسب ما أعلنت منظمات صحافية، بينما اتهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون روسيا بالمسؤولية عن ذلك.

وأعلن اتحادا الصحافيين الأوروبي والدولي والنقابة الوطنية للصحافيين مقتل لاليكان (37 عاما) وإصابة الصحافي الأوكراني هيورغي إيفانشينكو.

أضاف البيان "يدين الاتحادان جريمة الحرب هذه ويدعوان السلطات لفتح تحقيق لتحديد المسؤولين عنها"، مؤكدين "هذه هي المرة الأولى التي يُقتل فيها صحافي بمسيرة في أوكرانيا".

وكشفت النقابة الوطنية للصحافيين أن الهجوم وقع حوالى الساعة 7,20 بتوقيت غرينيتش صباح الجمعة.

ونعى ماكرون الصحافي الفرنسي، متوجها بالتعزية لعائلته وأصدقائه. وكتب على منصة إكس "كان مواطننا يرافق الجيش الأوكراني على جبهة المقاومة".

أضاف "أبلِغت بحزن عميق مقتله"، مشيرا الى أنه "ضحية هجوم مسيّرات روسي".

وأكدت الكتيبة التي كان الصحافيون يرافقونها أن المسيّرة روسية.