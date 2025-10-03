living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

مقتل مصور صحافي فرنسي وإصابة صحافي أوكراني بهجوم مسيرة في أوكرانيا

3
OCTOBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

قتل المصوّر الصحافي الفرنسي أنتوني لاليكان الجمعة في دونباس في شرق أوكرانيا في هجوم بمسيّرة، بحسب ما أعلنت منظمات صحافية، بينما اتهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون روسيا بالمسؤولية عن ذلك.

وأعلن اتحادا الصحافيين الأوروبي والدولي والنقابة الوطنية للصحافيين مقتل لاليكان (37 عاما) وإصابة الصحافي الأوكراني هيورغي إيفانشينكو.

أضاف البيان "يدين الاتحادان جريمة الحرب هذه ويدعوان السلطات لفتح تحقيق لتحديد المسؤولين عنها"، مؤكدين "هذه هي المرة الأولى التي يُقتل فيها صحافي بمسيرة في أوكرانيا".

وكشفت النقابة الوطنية للصحافيين أن الهجوم وقع حوالى الساعة 7,20 بتوقيت غرينيتش صباح الجمعة.

ونعى ماكرون الصحافي الفرنسي، متوجها بالتعزية لعائلته وأصدقائه. وكتب على منصة إكس "كان مواطننا يرافق الجيش الأوكراني على جبهة المقاومة".

أضاف "أبلِغت بحزن عميق مقتله"، مشيرا الى أنه "ضحية هجوم مسيّرات روسي".

وأكدت الكتيبة التي كان الصحافيون يرافقونها أن المسيّرة روسية.

 

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout