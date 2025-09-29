living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

إعادة محاكمة شركتي طيران حول تحطم طائرة قتلت 228 راكباً في 2009

29
SEPTEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

بعد أكثر من 16 عاماً على تحطم طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الفرنسية "إير فرانس" بين ريو دي جانيرو وباريس، والذي أودى بحياة جميع الأشخاص الـ 228 الذين كانوا على متنها، ستقف شركة الطيران وشركة صناعة الطائرات "إيرباص" أمام المحكمة بتهمة القتل غير العمد.

 

ومن المقرر أن تعيد محكمة استئناف في باريس النظر في القضية اليوم الاثنين. وتواجه الشركتان غرامات محتملة تصل إلى 225 ألف يورو (263 ألف دولار).

 

ولطالما نفت كل من "إير فرانس" و"إيرباص" مسؤوليتهما عن الكارثة.

واختفت الرحلة (إيه إف 447) من على شاشات الرادار في الأول من يونيو(حزيران) 2009، بعد أن تسببت عاصفة في اضطرابها وهي في طريقها من ريو إلى العاصمة الفرنسية. وسقطت الطائرة من طراز إيرباص إيه 330 في المحيط الأطلسي، مما أسفر عن مقتل 228 شخصا.

 

وظل سبب الكارثة غير واضح لسنوات، ولم يتم استرداد الجثث الأخيرة للضحايا وصندوق تسجيل بيانات الطائرة إلا في مايو (أيار) 2011 من عمق حوالي 4 آلاف متر.

 

وكان هذا التحطم هو الأكثر دموية في تاريخ الخطوط الجوية الفرنسية.

العربية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout