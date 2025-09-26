قاضية في أريزونا تمنع إدارة ترمب من إعادة لاجئين أطفال

A + A -

منعت قاضية اتحادية في ولاية أريزونا، الخميس، إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب مؤقتاً من إعادة عشرات الأطفال اللاجئين من غواتيمالا وهندوراس إلى بلدانهم.

وقد أصدرت القاضية روزماري ماركيز، في مدينة توسون، حكماً مؤقتاً، مشيرة إلى مخاوف بشأن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لإعداد عملية إعادة هؤلاء الأطفال، وفق ما نقلته وكالة «أسوشييتد برس».

وكتبت ماركيز: «إن أساس حجة الحكومة لإعادة هؤلاء الأطفال إلى بلادهم هو أنها تسعى إلى إعادة توحيدهم مع ذويهم، لكن المحامين لم يجدوا أي دليل على تنسيق بين الحكومة الأميركية أو الغواتيمالية وبين ذوي هؤلاء الأطفال».

ويحمي هذا الحكم الأطفال المقيمين في مراكز إيواء أو تحت رعاية اجتماعية، بعد أن أصدرت ماركيز أمراً مؤقتاً خلال عطلة نهاية الأسبوع. وكان من المقرر أن يمنع هذا الأمر إعادة الأطفال إلى بلادهم حتى 26 سبتمبر (أيلول).

وكان مشروع فلورنس لحقوق المهاجرين واللاجئين قد أقام الدعوى القضائية نيابة عن 57 طفلاً من غواتيمالا و12 آخرين من هندوراس تتراوح أعمارهم بين 3 و17 عاماً.

وجاءت هذه الدعوى، إلى جانب دعوى أخرى في واشنطن، رداً على سعي إدارة ترمب لإعادة الأطفال اللاجئين من غواتيمالا.

وفي الشهر الماضي، أبلغت الإدارة الأميركية مراكز الإيواء، التي يقيم فيها الأطفال بعد عبور الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، بأنها ستعيدهم إلى غواتيمالا، وأن عليهم الاستعداد خلال ساعات. ووصل العديد من الأطفال إلى مطار في تكساس في 31 أغسطس (آب)، وكان من المقرر إقلاع رحلاتهم إلى غواتيمالا.

وتطالب الدعوى في أريزونا الحكومة بمنح الأطفال فرصة الدفاع عن أنفسهم والحصول على استشارات قانونية، كما تطالب بوضعهم في بيئة مناسبة تضمن سلامتهم.

من جانبها، دافعت إدارة ترمب عن موقفها، مشيرة إلى أنها تسعى إلى إعادة توحيد الأطفال مع عائلاتهم، وهو ما يصب في مصلحتهم، بناءً على طلب من حكومة غواتيمالا.