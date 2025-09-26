الشرق الأوسط السعودية: غوتيريش يؤكد ضرورة حل قضايا «النووي الإيراني» بالطرق الدبلوماسية

A + A -

الشرق الأوسط السعودية: نيويورك:

ذكرت الأمم المتحدة أن الأمين العام أنطونيو غوتيريش، التقى الخميس مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأضافت المنظمة الدولية في بيان «ناقش الأمين العام والرئيس الإيراني القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. كما شدد الأمين العام على ضرورة حل القضايا المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني بالطرق الدبلوماسية».

كان الرئيس الإيراني قد قال أمس إنه لا معنى للحوار بشأن برنامج بلاده النووي إذا فعلت الترويكا الأوروبية، فرنسا وبريطانيا وألمانيا، «آلية الزناد» لإعادة فرض العقوبات تلقائيا على طهران.

ويشير مصطلح «آلية الزناد» إلى إعادة فرض العقوبات تلقائيا على إيران في مجلس الأمن الدولي في أكتوبر (تشرين الأول) عندما ينتهي أجل الاتفاق النووي المبرم بين إيران والقوى الغربية في 2015.