living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

ترامب يحضّ إردوغان على وقف شراء النفط الروسي

25
SEPTEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

حضّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب نظيره التركي رجب طيب إردوغان على وقف شراء النفط الروسي لدفع موسكو الى إنهاء حربها في أوكرانيا، في حين يسعى الأخير لإبرام صفقة شراء مقاتلات إف-35 طال انتظارها.
     
دعا ترامب إردوغان، الذي يجري أول زيارة إلى البيت الأبيض منذ العام 2019، إلى ممارسة ضغط على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أجل وضع حد لحربه على أوكرانيا.
     
وقال ترامب إنه سيتباحث مع إردوغان بشأن سعي تركيا لشراء مقاتلات إف-35 الأميركية، مبديا استعداده لرفع العقوبات التي تفرضها واشنطن على قطاع الدفاع التركي "بشكل شبه فوري".

 

     
وكانت استُبعدت تركيا من برنامج تطوير مقاتلات إف-35 في الولاية الرئاسية الأولى لترامب، بسبب شرائها منظومة الدفاع الجوي الروسية إس-400.
     
وطلب ترامب من إردوغان خلال لقائهما في المكتب البيضوي التوقف عن شراء النفط الروسي.
     
وقال الرئيس الأميركي إن الرئيسين الروسي والأوكراني فولوديمير زيلينسكي "يكنّان احترامًا كبيرًا" لإردوغان، لذا فإنه "قادر على التأثير إذا أراد. إنه حاليًا محايد جدا".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout