بالفيديو- ماكرون "علق" بشوارع نيويورك فاتصل بترامب.. لماذا؟

A + A -

تعرض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لموقف غير متوقع بعد انتهاء خطابه في مقر الأمم المتحدة، يوم الاثنين 22 سبتمبر، بسبب مرور موكب الرئيس الأميركي دونالد ترامب في شوارع المدينة.

وأظهر فيديو نشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي من حساب Brut أن الشرطة الأميركية أوقفت ماكرون في شارع مغلق، حيث أبلغوه قائلين: "أعتذر سيادة الرئيس، كل شيء مغلق الآن"، مشيرين إلى اقتراب الموكب الرئاسي.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

وفي محاولة لتجاوز هذا الموقف، اتصل ماكرون بنظيره الأميركي، دونالد ترامب، قائلاً عبر الهاتف مبتسما: "تخيل ماذا؟ أنا الآن أنتظر في الشارع لأن كل شيء مغلق من أجلك".

وبعد عدة دقائق، تم فتح الشارع جزئيا للمشاة فقط، ما اضطر الرئيس الفرنسي لمواصلة مكالمته مع ترامب في الشارع أثناء توجهه نحو السفارة الفرنسية.