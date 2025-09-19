فنزويلا تتهم الولايات المتحدة بخوض "حرب غير معلنة" في الكاريبي

A + A -

أكد وزير الدفاع الفنزويلي فلاديمير بادرينو لوبيز أن الانتشار العسكري الاميركي في منطقة الكاريبي لغرض رسمي يتمثل في مكافحة المخدرات، والضربات التي تطاول قوارب لمهربين مفترضين، هما "حرب غير معلنة".



وقال الجنرال بادرينو لوبيز في خلال تدريب عسكري نقل التلفزيون الرسمي وقائعه "إنها حرب غير معلنة، وقد رأيتم كيف أن اشخاصا تم إعدامهم في البحر الكاريبي سواء كانوا مهربي مخدرات أو لا. لقد أعدموا من دون حق الدفاع عن أنفسهم".



واضاف: "قدر كبير من التكنولوجيا والسلطة من دون القدرة على اعتراض زورق في البحر الكاريبي".