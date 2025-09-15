living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بعد صدمة اغتيال كيرك.. "طلب مفاجئ" من إدارة ترامب للكونغرس

15
SEPTEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

كشفت تقارير صحفية أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب طلبت من الكونغرس أموالا إضافية من أجل توفير المزيد من الحماية للموظفين الحكوميين والقضائيين، وذلك بعد مقتل الناشط اليميني شارلي كيرك.

وطلبت إدارة ترامب من الكونغرس الحصول على تمويل إضافي بقيمة 58 مليون دولار من أجل تعزيز الخدمات الأمنية، وحماية أعضاء السلطة التنفيذية والقضائية، وفقا لما ذكرت شبكة "إن بي سي نيوز".

كما طلبت الإدارة ذاتها، تخصيص المزيد من الأموال لحماية أعضاء الكونغرس، ولكن القرار النهائي أحيل إلى السلطة التشريعية.

وجاءت هذه الإجراءات بعد مقتل الناشط اليميني وحليف ترامب تشارلي كيرك، الأسبوع الماضي، برصاصة أثناء إلقائه كلمة في إحدى الأنشطة الجامعية بولاية يوتا.

وتمكنت السلطات الأمنية من إلقاء القبض على المشتبه به، ولكن دوافع إطلاق النار لم تحدد بعد.

ووصف المسؤولون في الولاية القضية بأنها اغتيال سياسي، وقالوا إنهم سيسعون إلى تطبيق عقوبة الإعدام.

وقالت منظمة "تيرنينغ بوينت يو إس إيه"، التي كان يرأسها كيرك، إنها ستقيم تأبينا في ملعب يتسع لـ60 ألف شخص بالقرب من فينيكس في 21 سبتمبر الجاري، وأشار ترامب إلى أنه قد يحضر جنازة كيرك.

وشهدت مختلف الولايات الأميركية في السنوات الأخيرة تزايدا كبيرا في حوادث العنف السياسي، إذ وقعت أكثر من 520 حادثة عنف خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2025، وفقا لدراسة حول الإرهاب قامت بها جامعة ميريلاند.

 

Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout