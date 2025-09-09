living cost indicators
كلمة "ماكرون" على أحد رؤوسها... خنازير تثير الجدل في باريس!

9
SEPTEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أطلقت الشرطة الفرنسية تحقيقا، الثلاثاء، بعد العثور على رؤوس خنازير خارج عدد من المساجد في منطقة باريس، بحسب ما قاله قائد شرطة المدينة.

وأعلن لوران نونيز، قائد شرطة باريس، العثور على رؤوس خنازير أمام مساجد في منطقة باريس الكبرى.

وصرح نونيز، في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، صباح اليوم الثلاثاء: "عُثر على رؤوس خنازير على الطريق العام أمام مداخل عدد من المساجد في منطقة باريس الكبرى".

وأضاف: "فتح تحقيق على الفور، وتبذل كل الجهود للعثور على مرتكبي هذه الأعمال المشينة".

وقالت وسائل إعلام فرنسية إن التحقيق الذي فتحه مكتب المدعي العام في باريس بتهمة "التحريض على الكراهية المتفاقمة بسبب التمييز على أساس العرق أو الدين"، قد أوكل إلى وحدة التحقيقات الجنائية التابعة لشرطة باريس.

وقالت قناة BFMTV الفرنسية إن المصلين عثروا صباح الثلاثاء، الساعة 4:15 صباحا، على رأس خنزير ملقى أمام المدخل، وعليه آثار حبر أزرق.

في مونتروي، بمنطقة سين سان دوني، حوالي الساعة 5:30 صباحا، عثر على الشيء نفسه أمام مسجد الإصلاح في شارع سورين. كما تأثر مسجدا ميزيريكور في الدائرة الخامسة عشرة بباريس، ومونتروج في أو دو سين.

أفاد مصدر شرطي للقناة بأن كلمة "ماكرون" كتبت على رأس خنزير واحد على الأقل. وأضاف المصدر نفسه أن رجلا ذا ملامح أوروبية صور بواسطة كاميرات المراقبة وهو يضع رأس خنزير أمام أحد المساجد.

وقد أعرب وزير الداخلية برونو ريتيلو عن "دعمه لمسؤولي المساجد والمصلين"، مستنكرا "الاستفزازات التي لا تطاق". وكتب: "مهاجمة أماكن العبادة عمل جبان لا يصدق".

من جهته استنكر المسجد الكبير في باريس "المرحلة المؤسفة" من الكراهية ضد المسلمين.

روسيا اليوم
{{article.title}}
