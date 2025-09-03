وكان خبر وفاة ترامب قد انتشر بعد غيابه عن الأنظار لعدة أيام، في ظل جدول أعماله الواضح خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وازدادت وتيرة الشائعات بعد أن صرح نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس، في مقابلة مع صحيفة "يو إس إيه توداي" بتاريخ 27 أغسطس، أنه مستعد لتولي الرئاسة في حال حدوث "مأساة مروعة". لكنه شدد في الوقت نفسه على أن ترامب يتمتع بلياقة ونشاط وصحة "ممتازة للغاية".

وتم نفي الشائعة السبت بعد ظهور صورة للرئيس وهو يتوجه إلى نادي الغولف الخاص به في فرجينيا.