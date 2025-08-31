living cost indicators
جيش العدو الإسرائيلي يكشف عن وجه وهوية "أبو عبيدة"!

31
AUGUST
2025
نشر جيش العدو الإسرائيلي وجه حذيفة الكحلوت المسمى "أبو عبيدة" بلا الكوفيّة التي لم يظهر من دونها في إطلالاته.

وأشار الى أنّهم "قضوا على قائد منظومة الدعاية في الجناح العسكري لحماس المدعو حذيفة الكحلوت المسمى أبو عبيدة"، موضّحًا أنّ "الجيش قضى أمس على الإرهابي المدعو حذيفة الكحلوت (أبو عبيدة) قائد منظومة الدعاية في الجناح العسكري لحماس والناطق بلسانها".

ولفت الى أنّ "العملية أديرت من غرفة العمليات التابعة لجهاز الشاباك وذلك بفضل معلومات استخبارية مسبقة تم جمعها من قبل الشاباك وهيئة الاستخبارات والتي أشارت إلى مكان اختبائه".

وأكّد أنّه "ترأس الكحلوت وهو من أواخر قادة الجناح العسكري في حماس من الفترة التي سبقت مجزرة السابع من أكتوبر في العقد الأخير منظومة الدعاية في الجناح العسكري لحماس وكان يتولى مسؤولية الإعلام العسكري في الألوية والكتائب الحمساوية إلى جانب التنسيق بين الجهات الإعلامية السياسية في حماس وتلك العسكرية وكان الشخصية الأبرز في تحديد سياسة الدعاية".

وأضاف: "وكان المدعو أبو عبيدة وجه حماس الإعلامي وفي اطار منصبه نشر دعاية الارهاب الحمساوية للدفع باعتداءات إرهابية. كما قاد جهود الدعاية والإرهاب النفسي لحماس قبل وأثناء الحرب".

وتابع: "تتولى منظومة الدعاية الحمساوية بقيادة الكحلوت مسؤولية نشر فظائع السابع من أكتوبر وذلك من خلال استخدام المشاهد التي وثقها إرهابيو حماس. كما كان المدعو الكحلوت مسؤولًا عن نشر فيديوهات تحريضية بهدف تشجيع الجماهير في العالم العربي والجمهور الفلسطيني لارتكاب اعتداءات إرهابية مماثلة".


وأوضح: "خلال الحرب وقف الكحلوت خلف نشر فيديوهات الارهاب النفسي لمواطنين وجنود اسرائيليين مختطفين داخل قطاع غزة".

وختم: "سنواصل العمل بقوة ضد المنظمات الأرهابية في قطاع غزة ولازالة أي تهديد على مواطني دولة إسرائيل".

