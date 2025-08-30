living cost indicators
الرئاسة الفلسطينية تطالب أميركا بالتراجع عن قرار عدم منح التأشيرات

30
AUGUST
2025
أعربت الرئاسة الفلسطينية، الجمعة، عن أسفها واستغرابها الشديدين للقرار الأميركي عدم منح الوفد الفلسطيني تأشيرات دخول لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المقبلة، داعية واشنطن لإعادة النظر في القرار.

وقالت الرئاسة إن القرار الأميركي يتعارض مع القانون الدولي واتفاقية مقر الأمم المتحدة، خاصة أن دولة فلسطين عضو مراقب في المنظمة الدولية، مطالبة الإدارة الأميركية بإعادة النظر والتراجع عن القرار، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية.

وأكدت الرئاسة الفلسطينية التزامها بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وجميع التزاماتها تجاه السلام، كما ورد في رسالة الرئيس محمود عباس إلى جميع رؤساء العالم، بمن فيهم الرئيس دونالد ترمب.

كما طالب نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ الولايات المتحدة بالتراجع عن قرارها، مؤكداً أن القرار الأميركي يتعارض مع القانون الدولي.

وفي وقت سابق اليوم، قالت وزارة الخارجية الفلسطينية إنها تستغرب قرار وزارة الخارجية الأميركية منع حضور الوفد الفلسطيني برئاسة عباس، الاجتماعات المقبلة للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وأضافت «الخارجية الفلسطينية»، في بيان، أن القرار الأميركي «انتهاك صارخ» لاتفاقية أممية تضمن حرية دخول وفود الدول للمشاركة في الاجتماعات، مطالبة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ومجلس الأمن والدول الأعضاء بالأمم المتحدة بالتحرك لوقف تنفيذ القرار الأميركي.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية، اليوم، إن الوزير ماركو روبيو قرر رفض إعطاء تأشيرات لمسؤولين فلسطينيين.

وأوضحت «الخارجية» أن روبيو قرر رفض وإلغاء تأشيرات لأعضاء في منظمة «التحرير الفلسطينية» والسلطة الفلسطينية قبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، رداً على ما عدّته «عدم وفاء المنظمة والسلطة بالتزاماتهما وتقويض آفاق السلام».

وأكّدت «الخارجية الفلسطينية» أن القرار الأميركي «سيفشل في إجهاض» اعترافات دول العالم بدولة فلسطين.

من جانبه، قال المبعوث الفلسطيني بالأمم المتحدة، رياض منصور، رداً على قيود التأشيرات الأميركية: «سنرى كيف سينطبق ذلك على وفدنا».

واعتبر وزير الخارجية الإسرائيلي أن قرار واشنطن رفض منح تأشيرات لمسؤولين في السلطة الفلسطينية هو «مبادرة شجاعة».

وقال جدعون ساعر، عبر منصة «إكس»: «شكراً لكم... على المطالبة بمحاسبة منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية على مكافآتهما للإرهابيين، وتحريضهما على الكراهية، وجهودهما لشن حرب قضائية على إسرائيل».

وأضاف: «نشكر الرئيس الأميركي (دونالد ترمب) وإدارته لهذه المبادرة الشجاعة وللوقوف مع إسرائيل مجدداً».

ونقل موقع «أكسيوس» الإخباري، الجمعة، عن مصادر، القول إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب تُحاول منع الرئيس الفلسطيني من إصدار «إعلان استقلال»، خلال خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وذكر الموقع أن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر هو مَن شجّع نظيره الأميركي على منع إصدار التأشيرات للوفد الفلسطيني المتجه للأمم المتحدة لحضور اجتماعات الجمعية العامة.

وتنعقد الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك بالولايات المتحدة بين يومي 23 و28 سبتمبر (أيلول).

 

الشرق الأوسط
