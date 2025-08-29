جثة في حقيبة تثير الرعب

A + A -

سادت حالة من الرعب بين موظفي إدارة الأشغال العامة في ألمانيا، بعد عثورهم، الخميس، على جثة متحللة داخل حقيبة جنوب غرب البلاد.

ووفقا لوكالة الأنباء الألمانية، فقد عثر موظفون لدى إدارة الأشغال العامة في ألمانيا على جثة متحللة بشدة داخل حقيبة سفر على أطراف مدينة فيلدرشتات بولاية بادن-فورتمبرج جنوب غرب البلاد.

وأعلنت الشرطة ومكتب المدعي العام عن ذلك الجمعة، دون تقديم مزيد من التفاصيل، فيما بدأت الشرطة التحقيقات في موقع الحادث.

وتم تشكيل لجنة تحقيق خاصة من 44 عضوا، وأمرت الشرطة بتشريح الجثة.

وكانت إدارة الأشغال العامة قد تلقت بلاغا سابقا بالعثور على حقيبة سفر بجانب جدول في حي بونلاندن، ولاحظ الموظفون الذين تم استدعاؤهم إلى الموقع رائحة تعفن ففتحوا الحقيبة، وعثروا على الجثة صباح أمس الخميس.

ولم تتضح بعد أي معلومات عن الجثة، بما في ذلك الجنس والعمر وسبب ووقت الوفاة.

وبحسب البيانات، فإن تشريح الجثة سيوفر مزيدا من الوضوح، فيما تبحث السلطات بشكل عاجل عن شهود عيان.