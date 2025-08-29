living cost indicators
تفككت عظامه... عائلة تقاضي «تسلا» لاحتراق سائق حتى الموت داخل سيارة «سايبرترك»

29
AUGUST
2025
تعرّض أحد مالكي سيارة «تسلا» للاحتراق حياً داخل شاحنته من طراز «سايبرترك» بعد أن اندلع حريق هائل في مركبته المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ، بلغت حرارته 5 آلاف درجة، مما تسبب في تفكك عظامه، وفقاً لدعوى قضائية مرفوعة بتهمة القتل الخطأ في تكساس بالولايات المتحدة، بحسب صحيفة «نيويورك بوست».

اشترى مايكل شيهان، البالغ من العمر 47 عاماً، الشاحنة في أبريل (نيسان) 2024. وبعد ثلاثة أشهر فقط، في 3 أغسطس (آب)، انحرفت الشاحنة عن الطريق، واصطدمت بقناة تصريف، واشتعلت فيها النيران بالقرب من بيتش سيتي، على بُعد حوالي 30 ميلاً شرق هيوستن.

أفادت ملفات المحكمة بأن الحريق المستعر حاصر شيهان داخل السيارة، حيث تعطلت بطاريات السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات التي تبلغ قيمتها 100 ألف دولار بشكل كارثي. كان الحريق شديداً لدرجة أن هيكل شيهان العظمي تكسر حرفياً من شدة الحرارة.

قال المحامي إس. سكوت ويست لصحيفة «إندبندنت»: «كان طوله أقصر بثماني بوصات مما كان عليه قبل أن يُصاب بالحروق. هذا كسر حراري».

رفعت أرملة شيهان، شانون، ووالداه الدعوى في يونيو (حزيران)، متهمين شركة «تسلا» ببيع مركبة معيبة التصميم إلى درجة أنها حولت حادث اصطدام كان من الممكن النجاة منه إلى موت مروع.

جاء في الدعوى: «كان هذا حادث تصادم لمركبة واحدة. كان من الممكن تجنّب تداعيات الحادث... خاصة الحريق، وضعف القدرة على التصادم».

انتقد ويست، مهندس التصميم الصناعي السابق الذي تحول إلى محامٍ، أولويات الشركة بشدة. وأفاد ويست بأن «تسلا» وضعت الجماليات فوق السلامة الأساسية، مما جعل نجاة شيهان شبه مستحيلة بعد انقطاع التيار الكهربائي عن الشاحنة. وبدلاً من ذلك، وجد الرجل نفسه عالقاً في فخ حريق.

وتنص الدعوى القضائية على أن أبواب «سايبرترك» الكهربائية لا يمكن فتحها بعد انقطاع التيار الكهربائي. كما أن المقابض الخارجية معطلة، ومزاليج الفتح اليدوية بالداخل «يصعب تحديد موقعها بشكل غير معقول في حالات الطوارئ».

وتضيف الدعوى أن «تسلا» لم تقدم للمالكين «تحذيرات أو تدريباً كافياً» حول كيفية الخروج بعد الحادث.

استدعت شركة «تسلا» شاحنة «سايبرترك» ثماني مرات على الأقل منذ إطلاقها بسبب مشاكل تراوحت بين انفصال دواسات الوقود وانفصال ألواح الهيكل.

 

الشرق الأوسط
