المجلس السياسي لوسط وغرب سوريا: انطلاقة علوية نحو الفيدرالية

أخباركم – أخبارنا

أعلن مجموعة من النخب السياسية والأكاديمية والإعلامية عن تشكيل “المجلس السياسي لوسط وغرب سوريا” (PCCWS)، في خطوة سياسية جديدة تهدف إلى رسم ملامح بديلة لمستقبل سوريا.

وجاء في البيان التأسيسي للمجلس:

المطالبة بإقامة نظام فيدرالي لوسط وغرب سوريا يشمل اللاذقية وطرطوس وحمص وأجزاء من أرياف حماة بما فيها سهل الغاب.
رغم الانطلاق من المكوّن العلوي كبداية فرضها واقع الانقسام، يؤكد المجلس عزمه على الانفتاح في المرحلة المقبلة على باقي المكونات.
وصف السلطة الحالية بأنها “منظومة إرهابية” استولت على الحكم بدعم من نظام أردوغان.
التأكيد على القرار الأممي 2254 كأساس للحل السياسي، والمطالبة بعقد مؤتمر وطني جديد بإشراف الأمم المتحدة.
اعتبار الاتحاد الفيدرالي شكل الحكم الأنسب لسوريا المستقبل.
رفض حكومة “اللون الواحد” التي فرضتها سلطة الأمر الواقع على أسس دينية إقصائية.
الدعوة إلى خروج الفصائل الإرهابية من سوريا.
مطالبة مجلس الأمن الدولي بإلقاء القبض على أبو محمد الجولاني وأنس خطاب.
وضم المجلس في عضويته عدداً من الشخصيات السياسية والأكاديمية والإعلامية، منهم:
أمجد بدران، إنانا بركات، أوس درويش، رئيف السلامة، سامر أحمد، صلاح نيوف، علي عبود، عمار عجيب، عيسى إبراهيم، كنان وقاف، مصطفى رستم، معن يحيى، وحيد يزبك.

وأكد المجلس أن تشكيله يشكل خطوة أولى نحو إعادة بناء الحياة السياسية السورية على أسس تشاركية وفيدرالية تحفظ حقوق جميع المكونات.

{{article.title}}
