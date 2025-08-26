living cost indicators
فرنسا تحتجز مشتبهاً به بعد العثور على جثث 4 رجال في نهر السين

26
AUGUST
2025
قال مكتب الادعاء في منطقة كريتاي على مشارف العاصمة الفرنسية باريس، الاثنين، إن الشرطة الفرنسية ألقت القبض على رجل للاشتباه في ارتكابه جرائم قتل بعد العثور على جثث أربعة رجال في نهر السين.

وأضاف المكتب أن السلطات عثرت على الجثث الأربع في 13 أغسطس (آب) في منطقة معروفة بعلاقات المثليين في شوازي لو روا جنوب شرقي باريس.

وأوضح أن المشتبه به كان بلا مأوى وشوهد مراراً في المنطقة التي عُثر فيها على الجثث.

وكان اثنان من القتلى أيضاً بلا مأوى، وهما جزائري وتونسي. وكان ثالثهما (21 عاماً) جزائرياً أيضاً ويقطن في مكان قريب، والرابع فرنسي يبلغ من العمر 48 عاماً.

وقال أنطوان أوري، محامي المشتبه به، إنه لأسباب قانونية لا يمكنه الكشف عن هوية موكله الذي ألقي القبض عليه الأسبوع الماضي ومثل، أمس الأحد، أمام أحد القضاة للاشتباه في ارتكابه جرائم القتل.

وطلب مكتب الادعاء توجيه الاتهام إلى الرجل واحتجازه في إجراء وقائي.

الشرق الأوسط
{{article.title}}
