مسؤولون روس يسخرون من صورة لقادة أوروبا.. أمام "دادي" ترامب!

20
AUGUST
2025
خلال الساعات الماضية، دأب عدد من المسؤولين الروس على نشر صورة لاجتماع القادة الأوروبيين مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض، الاثنين الماضي.

فقد نشر كل من ميخائيل أوليانوف، الممثل الروسي لدى المنظمات الأممية، فضلا عن كيريل ديميترييف المقرب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، صورة القادة وقد جلسوا في صف واحد أمام مكتب ترامب بالبيت الأبيض.

فيما علقوا على هذا المشهد ساخرين من ضعف الأوروبيين أمام ترامب. وذكّر أوليانوف بتصريح لأمين عام حلف الناتو، مارك روته، حين وصف قبل أسابيع ترامب بـ"دادي" أي الوالد أو الأب.

علماً أن الرئيس الأميركي والقادة الأوروبيين، فضلا عن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، كانوا وصفوا اللقاء الذي امتد ساعات بالإيجابي والجيد جدا.

لاسيما أن المجتمعين كانوا اتفقوا على دعم المساعي الجارية لوقف الحرب بين روسيا وأوكرانيا، مع تقديم ضمانات أمنية قوية لكييف للدفاع عن سيادتها وأمنها بوجه موسكو.

في حين أكد ترامب أنه يتطلع لحصول لقاء بين زيلينسكي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين ينهي الحرب، ويمهد لاتفاق سلام دائم.

يشار إلى أن هذا اللقاء الموسع في البيت الأبيض، أتى بعد أيام قليلة من لقاء ترامب ببوتين في ألاسكا حيث بحثا الملف الأوكراني.

ومنذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية، دأبت موسكو على انتقاد الدول الأوروبية التي اصطفت إلى جانب كييف ضدها، متهمة إياها بالضعف وبتقويض الأمن الروسي.

العربية
