عشرات الضحايا بمرض خطير والسبب "مكيف الهواء"

19
AUGUST
2025
تسبب داء ينتشر عبر مكيفات الهواء، في مدينة نيويورك الأميركية في وفاة عدد من الأشخاص وإصابة آخرين بالعدوى.

وأعلن مسؤولو الصحة في حي هارلم بمدينة نيويورك، الثلاثاء، وفاة 5 أشخاص ونقل 14 آخرين إلى المستشفى بعد إصابتهم بداء الفيالقة، في حالات تعود إلى عدوى تنتشر عبر أنظمة تكييف الهواء.

وأعلنت إدارة الصحة في مدينة نيويورك عن تأكيد إصابة 108 حالات بهذا الداء التنفسي في الحي، مشيرة إلى ثبوت وجود البكتيريا في أبراج تبريد مكيفات الهواء.

وداء الفيالقة هو عدوى رئوية خطرة تسببها بكتيريا الفيالقة، وتبلغ نسبة الوفيات 9 بالمئة من إجمالي المصابين بهذا الداء.

ويمكن أن يحدث التلوث عن طريق الماء أو الجهاز التنفسي عبر قطرات دقيقة عالقة في الهواء. ولا ينتقل هذا المرض من شخص لآخر.

وطلبت إدارة الصحة في مدينة نيويورك من مالكي المباني الالتزام بضمان الصيانة السليمة لأنظمة تكييف الهواء لمنع انتشار البكتيريا.

ويشتق اسم هذا المرض من أولى الحالات المعروفة التي سجلت عام 1976 في فندق في فيلادلفيا حيث كانت جمعية المحاربين القدامى الأميركية تعقد مؤتمرا، وقد توفي 34 شخصا حينها.

 

