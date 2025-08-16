living cost indicators
بوتين يكسر التقاليد في ألاسكا.. ويستقل "الوحش" (فيديو)

16
AUGUST
2025
كسر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تقليد السفر إلى الخارج، وركوب سيارته الخاصة، واستقل سيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب والمعروفة باسم "الوحش" بناء على دعوة منه، بحسب ما نقلته صحيفة "وول ستريت جورنال".

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا 

وجاء اقتراح الذهاب معا إلى مكان المفاوضات في سيارة "كاديلاك 1" المصفحة، والملقبة بـ"The Beast"، من ترامب بعد التقاط صورة مشتركة لهما.

وعادة ما يركب بوتين سيارته الخاصة من نوع "أوروس" عندما يسافر إلى أي مكان في العالم.

وتعد "الوحش" السيارة الرسمية لدونالد ترامب، وهي من نوع ليموزين مدرعة من إنتاج "كاديلاك"، مزودة بنوافذ مضادة للرصاص، وبنادق آلية، ومدافع غاز مسيل للدموع، وأكياس دم.

وهي ليست مجرد وسيلة نقل عادية، بل هي سيارة مخصصة لرئيس الولايات المتحدة الأميركية والتي تمثل نموذجاً متكاملاً من التكنولوجيا الأمنية المصممة لضمان سلامة وراحة الرئيس خلال تنقلاته المحلية والدولية.

ويرافق بوتين في أول زيارة له الى دولة غربية منذ غزو بلاده لأوكرانيا في شباط/فبراير 2022، وزير الخارجية سيرغي لافروف والمستشار الرئاسي للسياسة الخارجية يوري أوشاكوف.

في حين، سيشارك إلى جانب ترامب وزير الخارجية ماركو روبيو والمبعوث الخاص إلى روسيا ستيف ويتكوف.

 الجدير بالذكر أن هذه القمة هي الأولى بين رئيسين أميركي وروسي منذ أكثر من 4 أعوام.
{{article.title}}
