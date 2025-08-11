living cost indicators
عناصر الإطفاء يكافحون حريقاً هائلاً في جنوب فرنسا

تمكّن عناصر الإطفاء من احتواء حريق هائل في جنوب فرنسا، لكن مسؤولين محليين حذّروا، الأحد، من أن الحرارة الشديدة والجفاف قد يؤديان إلى اشتعاله مجدداً، في حين تواجه أجزاء من منطقة البحر الأبيض المتوسط موجة حرّ جديدة. وأتى الحريق على مساحة شاسعة من مقاطعة أود في جنوب فرنسا، في ذروة موسم السياحة الصيفي، ما أسفر عن مصرع شخص، وإصابة آخرين. وقالت السلطات إن الرياح الحارة والجافة، الأحد، على غرار تلك التي كانت يوم بدأ الحريق، وموجة الحر، ستجعلان عمل عناصر الإطفاء أكثر صعوبة، كما نقلت «وكالة الصحافة الفرنسية».

 

قال كريستيان بوجيه، محافظ مقاطعة أود: «إنه يوم مليء بالتحديات، فمن المرجح أن نكون في حالة تأهب قصوى لموجة حر (...)، الأمر الذي لن يجعل الأمور أسهل».

 

بدوره، قال كريستوف ماغني، رئيس وحدة الإطفاء في المنطقة، إن الحريق لم يعد ينتشر، لكنه لا يزال مشتعلاً في منطقة مساحتها 16 ألف هكتار، مضيفاً أنه لن يكون تحت السيطرة حتى مساء الأحد. وأكد أن الحريق «لن يُخمد قبل عدة أسابيع». وجرت تعبئة نحو 1300 عنصر إطفاء لمنع تمدد الحريق مُجدّداً وسط مخاوف من أن تؤجج رياح «ترامونتان»، التي اشتدت ليل السبت إلى الأحد، بؤراً ساخنة متبقية، وفق مسؤولين. ويتوقع أن تبلغ الحرارة، هذا الأسبوع، 40 درجة مئوية في بعض المناطق، وأن يكون الاثنين «اليوم الأكثر حرارة على مستوى البلاد»، وفق هيئة الأرصاد الجوية الوطنية «ميتيو فرنس». وفي سان لوران دو لا كابريريس، عُثر، الأربعاء، على جثّة امرأة تبلغ 65 عاماً في منزلها الذي طالته النيران. وأفادت السلطات بأن أحد السكان أصيب بحروق خطيرة، بينما أصيب أربعة آخرون بجروح طفيفة، وجرح 19 عنصر إطفاء، أحدهم في رأسه. وقال خبراء إن الدول الأوروبية أصبحت أكثر عرضة لمثل هذه الكوارث بسبب موجات الحر الصيفية المتزايدة، المرتبطة بالاحتباس الحراري. وأفاد مسؤولون بأن الحريق، وهو الأكبر منذ 50 عاماً على الأقل، أتى على 16 ألف هكتار من الغطاء النباتي.

 

أما بالنسبة لمربّي الماشية في فونتجونكوز، فقد دمّر الحريق مراعيهم، وقضى على جزء كبير من قطعانهم، ما أثار غضب مَن قالوا إنهم لم يتمكنوا من إجلائها. وقالت إيمانويل بيرنييه إنها شعرت «بغضب شديد» عندما عادت إلى المنطقة المدمَّرة، ووجدت الحظيرة التي كانت تؤوي قطيعها من الماعز في حالة خراب، لافتة إلى خسارة 17 رأساً؛ بعضها على وشك الولادة بسبب الحريق. وقالت: «سأغيّر عملي، بالتأكيد. هذا سيغيّر حياتي بكاملها». وأضافت أن «الماشية كانت محور كل شيء هنا، ورؤية نفوق القطيع صعبة جداً بالنسبة لي».

الشرق الأوسط
