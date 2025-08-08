living cost indicators
خطأ فادح في صورة بيانية خلال إطلاق "ChatGPT" الجديد

8
AUGUST
2025
أثار بث شركة "أوبن إيه آي" المباشر لإطلاق نموذجها الجديد GPT-5، الخميس، جدلا بعد ملاحظات حول عدم دقة بعض الرسوم البيانية التي عُرضت على المسرح، رغم إظهارها نتائج تبدو مثيرة للإعجاب.
 
وأشارت تقارير تقنية إلى أن أحد الرسوم، الذي تناول أداء GPT-5 في الأخطاء التقنية مقارنة بنماذج أخرى، احتوى على مقياس غير متناسق، إذ أظهر أن معدل "الأخطاء البرمجية" للنموذج الجديد تبلغ 50 بالمئة، مقابل 47.4 بالمئة للنموذج الأصغر o3، وهو رقم خاطئ، لأن رئيس الشركة قال إن الأخطاء قلت إلى 16.5 بالمئة.
 
وبحسب المدونة الرسمية للشركة، فإن الرقم الصحيح لمعدل "الأخطاء" في GPT-5 هو 16.5 بالمئة، وهو ما يختلف عن النسبة التي ظهرت في العرض المباشر.
 
الرئيس التنفيذي للشركة، سام ألتمان، علّق على الأمر واصفا ما حدث بأنه "خطأ كبير في الرسم البياني"، مشيرا إلى أن النسخة الصحيحة نُشرت في المدونة.
 
كما قدّم أحد موظفي قسم التسويق في الشركة اعتذارا للجمهور قائلا: "قمنا بتصحيح الرسم في المدونة، ونعتذر عن الخطأ غير المقصود".
 
ويأتي هذا الخطأ في يوم الإطلاق الرسمي للنموذج، في وقت تؤكد فيه الشركة تحقيق "تقدم كبير في تقليص معدل الأخطاء" في GPT-5.
Skynews
{{article.title}}
