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ترمب يستبعد حضور قمة مجموعة العشرين لرفضه سياسات جنوب أفريقيا

30
JULY
2025
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قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمس (الثلاثاء) إنه ربما لا يحضر قمة قادة مجموعة العشرين المقبلة بجنوب أفريقيا في نوفمبر (تشرين الثاني) ويرسل ممثلاً آخر عن الولايات المتحدة، عازياً ذلك إلى رفضه سياسات جنوب أفريقيا.

 

وقال ترمب لصحافيين على متن الطائرة الرئاسية: «أعتقد أنني سأرسل ممثلاً آخر؛ لأنني واجهت كثيراً من المشكلات مع جنوب أفريقيا. لديهم سياسات سيئة للغاية».

 

وانتقد ترمب سياسات جنوب أفريقيا الداخلية والخارجية، بدءاً من سياستها المتعلقة بالأراضي، ووصولاً إلى اتهامها إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في حربها على غزة.

 

ووقَّع ترمب أمراً تنفيذياً في فبراير (شباط) لخفض المساعدات المالية الأميركية لجنوب أفريقيا. وفي مايو (أيار)، واجه ترمب رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا بمزاعم كاذبة عن إبادة جماعية للبيض، ومصادرة أراضٍ، خلال اجتماع في البيت الأبيض.

 

في وقت سابق من العام، قاطع وزير الخارجية ماركو روبيو اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين في جنوب أفريقيا التي تتولى رئاسة المجموعة من ديسمبر (كانون الأول) 2024 إلى نوفمبر (تشرين الثاني) 2025.

 

وتتذمر واشنطن، سواء في عهد ترمب أو الرئيس السابق جو بايدن، من القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، والتي اتهمت فيها إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية بسبب هجومها العسكري على غزة.

 

أسفر الهجوم الإسرائيلي عن مقتل عشرات الآلاف، وتسبب في أزمة جوع ونزوح جميع سكان غزة، وأدى أيضاً إلى اتهامات بارتكاب جرائم حرب في المحكمة الجنائية الدولية. وتنفي إسرائيل هذه الاتهامات، وتصف هجومها على غزة بأنه دفاع عن النفس بعد هجوم «حماس» في أكتوبر (تشرين الأول) 2023 الذي تشير الإحصاءات الإسرائيلية إلى أنه أسفر عن مقتل 1200 شخص واقتياد أكثر من 250 رهينة.

 

كما توترت العلاقات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وجنوب أفريقيا في عهد ترمب، بسبب سياسات جنوب أفريقيا المتعلقة بالتمكين الاقتصادي للسود لمعالجة إرث قرون من عدم المساواة العرقية.

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