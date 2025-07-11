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إتفاق غير مُعلن بين نتنياهو وترامب.. اليكم التفاصيل!

11
JULY
2025
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لمح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى وجود اتفاق غير معلن مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يتعلق بقطاع غزة وما بعد الحرب.

وقال نتنياهو خلال مقابلة مع قناة "نيوزماكس" الأميركية المحافظة: "ما تم الاتفاق عليه بيني وبين الرئيس ترامب سيكشف عنه في الوقت المناسب".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي قد أنهى زيارته إلى واشنطن، التي عبر خلالها عن تفاؤله بإمكانية التوصل إلى اتفاق قريب لوقف إطلاق النار وصفقة لتبادل الأسرى.

وقال نتنياهو لـ"نيوزماكس": "نأمل التوصل إلى صفقة خلال أيام. لا يزال لدينا نحو 50 رهينة، 20 منهم نعلم أنهم أحياء، وقرابة 30 يعتقد أنهم فارقوا الحياة. أريد استعادة الجميع".

وأضاف أن "هناك الآن اتفاقا يقضي بأن تطلق حماس سراح 10 رهائن مبدئيا وتسليم حوالي نصف الجثث"، وشدد نتنياهو على "التزامه باستعادة جميع الأسرى المتبقين، الأحياء والموتى".

وتابع: "آمل أن نتمكن من إتمام ذلك في غضون أيام قليلة".

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