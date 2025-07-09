قتيلان في سلسلة زلازل تضرب غواتيمالا

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قتل شخصان في غواتيمالا في سلسلة زلازل ضربت البلد الواقع في أميركا الوسطى وخلفت كذلك أضرارا مادية، حسبما أعلن مسؤول حكومي.

وقال المتحدث باسم وكالة إدارة الكوارث في غواتيمالا أندريس إيرازو للصحفيين: "للأسف، هناك خسائر بشرية مؤكدة".

وتسبب انهيار أرضي في دفن سيارة على طريق سريع جنوب غربي العاصمة، تحت أكوام من الصخور والأتربة.

وسجلت هزة أولى بلغت قوتها 4.8 درجات، وثانية بقوة 5.6 درجات بعد نصف ساعة، وكان مركزها على مسافة حوالى 20 كيلومترا جنوب العاصمة غواتيمالا، بحسب هيئة المسح الجيولوجي الأميركية.

وبعد ذلك بقليل، ضربت العاصمة مجددا هزة ثالثة بلغت قوتها 4.8 درجات.

كما سجلت أكثر من 35 هزة أقل قوة، وفقا للمعهد الوطني للزلازل في غواتيمالا.

وأفادت وكالة "فرانس برس" أن سكان سان سلفادور، عاصمة السلفادور المجاورة، شعروا بالهزات أيضا.

وأعلن رئيس غواتيمالا برناردو أريفالو تعليق العمل والدراسة في 3 مقاطعات، العاصمة غواتيمالا (وسط) وإسكوينتلا (جنوب) وساكاتيبيكيز (جنوب غرب).

وتقع أميركا الوسطى على "حزام النار" في المحيط الهادئ، وهي منطقة كبيرة تشهد نشاطا تكتونيا مكثفا، يمتد على طول الساحل الغربي للأميركتين وعبر حوض المحيط الهادئ.