ترامب: لن يتمّ تمديد موعد بدء فرض الرسوم الجمركية المحدّد في أول آب

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أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنّه "لن يمدّد الموعد النهائي المحدّد في الأول من آب لبدء فرض رسوم جمركية أميركية أعلى على عشرات الدول، غداة إظهاره ما بدا أنّها مؤشرات على مرونة بشأن هذا التاريخ، بحسب "وكالة الصحافة الفرنسية".

وقال ترامب: "إنّ الولايات المتحدة ستبدأ في تحصيل رسوم جمركية على واردات من دول مختلفة في الأول من آب"، مؤكدا في منشور على منصته "تروث سوشيل"، أنّه "لم يطرأ أي تغيير على هذا التاريخ، ولن يطرأ أي تغيير".

وكتب ايضا في منشوره: "إنّ رسائل أخرى سترسل اليوم وغدا وفي الأيام المقبلة".

وكان من المقرّر أن يبدأ تطبيق الرسوم الجمركية في الأول من تموز، غير أنّ ترامب وقّع مرسوما الإثنين لتأجيل الموعد إلى الأول من آب

وهو ألقى ببعض الشك حول ثبات الموعد إذ قال للصحافة: "أود أن أقول إنّه ثابت، ولكن ليس ثابتا بنسبة مئة في المئة".