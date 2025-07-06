الأوساط الإسرائيلية تعترف: "فشل استراتيجي " !

A + A -

وأفادت وكالة مهر للأنباء الإيرانية نقلا عن المركز الفلسطيني للإعلام، انه في تطور مهم وغير مسبوق في الفضاء الإعلامي للعدو الإسرائيلي، نشرت صحيفة "ميمون" تقريرا اعترفت فيه لأول مرة باستهداف أحد أكثر المراكز العسكرية والأمنية حساسية لنظام الاحتلال خلال هجوم صاروخي إيراني.



اعترفت وكالة "ميمون" الإعلامية العبرية لأول مرة بتعرض المبنى الرئيسي لوزارة الحرب الإسرائيلية المعروف باسم "الكريات" في تل أبيب لإصابة مباشرة خلال الهجوم الصاروخي الإيراني الأخير. وأشارت الصحيفة إلى الدقة العالية للصواريخ الإيرانية التي أطلقتها.. وكتبت أن الإصابات المباشرة لهذه الصواريخ في الطوابق العليا من المبنى تسببت في أضرار جسيمة.



لكن المسؤولين الإسرائيليين حاولوا إخفاء الأبعاد الحقيقية للهجوم من خلال فرض رقابة صارمة على وسائل الإعلام. ويشير التقرير أيضاً إلى أن بعض المصادر في الجيش الإسرائيلي اعتبرت عجز أنظمة الدفاع الجوي التابعة للكيان عن اعتراض هذه الصواريخ "فشلاً استراتيجياً، لأن كريات، باعتبارها مركز قيادة الجيش، تعتبر من أهم المواقع الأمنية والعسكرية في الأراضي المحتلة.



ويأتي الكشف عن هذه الحقيقة في وسائل الإعلام الإسرائيلية في وقت منعت فيه سلطات تل أبيب في وقت سابق نشر أي معلومات حول حجم الأضرار وتفاصيل الهجوم الصاروخي الإيراني. وأعلنت صحيفة الغارديان البريطانية أيضا أنه بعد فحص صور الأقمار الصناعية، تبين أن مقر وزارة الحرب الإسرائيلية في تل أبيب هو الذي كان مستهدفا في الحرب الأخيرة.



كما أفاد موقع "واللا" الإعلامي العبري، بأن إيران استهدفت بشكل مباشر مراكز عسكرية وقواعد رئيسية لجيش الاحتلال.