living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

جرحى بعملية طعن في فنلندا وتوقيف المشتبه به

4
JULY
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أُصيب عدد من الأشخاص في عملية طعن وقعت، الخميس، قرب مركز للتسوق في مدينة تامبير الفنلندية، حيث جرى توقيف المشتبه به، وفق ما أعلنت الشرطة.
 
وقالت الشرطة، في بيان، إن «الوضع لم يعد يمثل خطراً للأشخاص الآخرين. يتلقى الضحايا الإسعافات الأولية»، مضيفة أنه لا يمكنها حالياً تقديم تفاصيل إضافية، بما في ذلك عدد الضحايا.
 
وسارعت عدة سيارات إسعاف وشرطة إلى المكان، وفقاً للإعلام المحلي.
 
وأعلنت الشرطة أنها تلقّت بلاغاً عن حادث الطعن عند الساعة 16:23 (13:23 بتوقيت غرينتش)، وأن المنطقة خارج مركز راتينا للتسوق أُغلقت، في حين لا تزال الشرطة تستجوب الشهود، بعد أكثر من ساعة على وقوع الحادث.
 
تقع تامبير، التي يسكنها نحو 260 ألف نسمة، على مسافة نحو 180 كيلومتراً، شمال هلسنكي.
 
وأفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون الفنلندية «يلي» بأن شخصاً، في فنلندا، طعن عدداً من الأشخاص، قرب مركز تجاري في مدينة تامبير، الواقعة جنوب البلاد، بعد ظُهر الخميس، وجرى توقيف شخص واحد.
 
ولم يتضح، على الفور، عدد الأشخاص الذين جرى توقيفهم على خلفية الهجوم، لكن الشرطة أكدت أن الوضع لم يعد يشكل خطراً على الآخرين، وجرى توفير الإسعافات الأولية للمصابين في موقع الحادث.
 
وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الفنلندية أنه جرى احتجاز شخص واحد، دون ذكر مزيدٍ من التفاصيل.
 
وأظهر مقطع فيديو، بثّته قناة «يلي»، وجوداً مكثفاً للشرطة وعدة سيارات إسعاف أمام المركز التجاري الذي جرى تطويقه.
 
وذكرت صحيفة «أموليهتي» الفنلندية اليومية أن الشرطة أغلقت جميع أبواب مركز «راتينا» التجاري، وجرى منع الأشخاص من الدخول أو الخروج، وجرى نقل شهود العيان للهجوم إلى الطابق الثاني في المركز التجاري؛ لاستجوابهم.
الشرق الأوسط
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout