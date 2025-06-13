الجيش الإسرائيلي: إيران تستعد لغزو إسرائيل بريا ولهجوم من جميع الاتجاهات... وصلنا إلى نقطة اللاعودة

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روسيا اليوم: أعلن الجيش الإسرائيلي أن إيران تستعد لغزو إسرائيل بريا ولهجوم من جميع الاتجاهات وأن المواجهة مع إيران وصلت إلى إلى نقطة اللاعودة.



وأكد الجيش الإسرائيلي أن إيران "تخطط لتدمير دولة إسرائيل عبر وكلائها، وتشمل هذه الخطة هجوما بريا وإطلاق

وأضاف البيان: "هذه اللحظة هي الأنسب للتحرك. بدأت العملية الليلة، وستتطور وفقًا للحاجة. نحن في واقع مغاير تماما، ويجب علينا تحمّل مسؤولية تتناسب مع حجمه. نملك القدرة على إصدار إنذار مبكر قبل نحو عشر دقائق من إطلاق أي صواريخ من إيران".

يأتي الهجوم الإسرائيلي الواسع على إيران في سياق تصعيد متسارع بين الطرفين، بعد أشهر من التوترات المتزايدة والاتهامات المتبادلة حول البرنامج النووي الإيراني والدور الإقليمي لطهران عبر وكلائها.

ويقود رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي، الجنرال إيال زامير، العمليات العسكرية من غرفة القيادة في قاعدة "كرياه" بتل أبيب. ووفقا لبيان رسمي صادر عن الجيش، فإن العملية تأتي في إطار "ضربة استباقية" تستند إلى معلومات استخبارية دقيقة، وتهدف إلى "شل قدرات إيران النووية والصاروخية، ومنعها من تنفيذ خطط هجومية ضد إسرائيل".

وبحسب مصادر إسرائيلية، فقد أُطلق على العملية اسم "الأسد الصاعد"، وتم تنفيذها ضد أهداف حيوية، بينها مواقع مرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني ومواقع تابعة للحرس الثوري. وأفاد متحدث الجيش أفيخاي أدرعي بأن "عشرات الطائرات الحربية نفذت الضربة الافتتاحية، التي استهدفت عشرات الأهداف العسكرية الإيرانية.

وكانت صفارات الإنذار قد دوت الليلة في داخل إسرائيل، في إجراء وصفه الجيش بأنه "احترازي" لتحذير الإسرائيليين من احتمال إطلاق صواريخ من إيران، ودعوة للجاهزية التامة.

وينظر إلى هذا الهجوم على أنه تطور غير مسبوق في الصراع بين تل أبيب وطهران، ما يفتح الباب على احتمالات تصعيد إقليمي أوسع، في ظل تحذيرات دولية من تداعيات الضربة الإسرائيلية ورد إيران المحتمل.