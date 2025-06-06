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سلاح الجو الأميركي يحدد تكلفة تأمين هدية "القصر الطائر"

6
JUNE
2025
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قال وزير سلاح الجو الأميركي تروي مينك، الخميس، إن تجهيز طائرة بوينغ 747 القطرية الفاخرة لتكون الطائرة الجديدة للرئاسة سيحتاج مئات الملايين من الدولارات.
 
وفي الشهر الماضي، قبل الجيش الأميركي الهدية المقدمة من قطر لنقل الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
 
ويقول خبراء إن الطائرة التي يبلغ عمرها 13 عاما، والتي تتمتع بتصميم داخلي فاخر، ستحتاج تحديثات أمنية كبيرة، وتحسينات في الاتصالات لمنع التنصت وتجهيزها بقدرات ضد الصواريخ.
 
وقال مينك للمشرعين خلال جلسة استماع في الكونغرس: "من المحتمل أن تكون تكلفة (تجهيز) الطائرة أقل من 400 مليون دولار".
 
وقال مشرعون ديمقراطيون إن الأمر قد يكلف أكثر من مليار دولار لتعديل الطائرة.
 
وذكر مينك أن الكثير من هذه التكاليف هي تكاليف كان سيتحملها سلاح الجو على أي حال.
 
وأوضح: "أعتقد أنه تم طرح رقم في حدود مليار دولار، لكن الكثير من تلك التكاليف المرتبطة بذلك هي تكاليف كنا سنواجهها على أي حال"، مضيفا أن ذلك يشمل شراء منصات إضافية للتدريب وقطع الغيار.
 
ويشكك خبراء قانون في نطاق القوانين المتعلقة بالهدايا من حكومات أجنبية، كما سعى الديمقراطيون إلى عرقلة عملية التسليم.
 
ورفضت قطر المخاوف بشأن الطائرة، كما تجاهل ترامب أيضا المخاوف الأخلاقية، قائلا إنه سيكون من "الغباء" عدم قبول الطائرة من طراز 747-8.
 
وواجه برنامج الطائرات الرئاسية تأخيرات مزمنة على مدى العقد الماضي، حيث من المقرر تسليم طائرتين جديدتين من طراز 747-8 في عام 2027، أي في وقت متأخر بثلاث سنوات عن الجدول الزمني السابق.
 
وقام ترامب بجولة على طائرة بوينغ القطرية في فبراير في مطار بفلوريدا.
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