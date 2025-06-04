محاكمة بتهمة القتل لشرطي أردى فتى بالرصاص في فرنسا

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أعلن القضاء الفرنسي، الثلاثاء، أن الشرطي الذي أطلق النار على الفتى نائل وأرداه في 27 يونيو (حزيران) 2023 في نانتير قرب باريس؛ ما أثار أعمال شغب في أنحاء فرنسا، سيُحاكَم بتهمة القتل.

وقال المدعي العام في بيان: «أصدر قاضيا تحقيق من محكمة نانتير اليوم أمر اتهام» ينص على «إحالة عنصر الشرطة على محكمة الجنايات» بتهمة «القتل العمد». وأضاف أن المحاكمة قد تُجرى «في الربع الثاني أو الثالث من عام 2026».

واستجاب قضاة التحقيق لطلبات النيابة العامة في بداية مارس (آذار).

قُتل نائل (17 عاماً) في 27 يونيو (حزيران) 2023 برصاصة أطلقها شرطي من مسافة قريبة أثناء تفتيش السيارة التي كان يقودها.

وصار مقتله رمزاً للعنف الذي تمارسه الشرطة، وأثار أعمال شغب استمرت ليالي عدة في أنحاء فرنسا.

على مدى ست ليال متتالية، أضرمت النيران في مدن عدة، واستهدف مثيرو الشغب مباني عامة ومتاجر.

ودحض مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي الرواية الأولية للشرطة التي أفادت بأن الشاب صدم بسيارته الشرطي الذي كان على دراجة نارية.

من جهته، قال محامي الشرطي المعني لوران فرانك ليونار لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «هذا القرار مُخيّب للآمال، ولكنه ليس مفاجئاً. كان على قاضي التحقيق أن يتحلى بالشجاعة لاتخاذ موقف مُغاير لموقف النيابة العامة»، مُضيفاً أنه سيستأنف القرار.

وقد تم سجن موكله فلوريان م. لخمسة أشهر أثناء التحقيق، قبل أن يتم إطلاق سراحه ووضعه تحت الإشراف القضائي.

وأضاف المحامي: «نؤكد أن إطلاق النار كان مشروعاً».

في المقابل، قال فرانك بيرتون، محامي والدة نائل، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «هذا ببساطة تطبيق للقانون»، معرباً عن «شعوره بالرضا»، وأضاف: «ما تبقى هو إقناع محكمة الجنايات».