قتيلة وعشرات الجرحى في زلزال بقوة 5.8 قبالة سواحل تركيا

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أعلنت وزارة الداخلية في تركيا، الثلاثاء، سقوط قتيل في زلزال بقوة 5.8 درجات ضرب قبالة سواحل مرمريس في البلاد.

وأفاد وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا بمقتل فتاة وإصابة 69 شخصا بجروح في الزلزال الذي ضرب جنوب غرب تركيا.

وأوضح الوزير أن "مراهقة تبلغ الرابعة عشرة نقلت إلى المستشفى إثر نوبة ذعر لكنها للأسف فارقت الحياة". وحدد مركز الهزة على عمق 68 كيلومترا.

وأضاف المسؤول التركي أن 69 شخصا "قفزوا من علو مرتفع بسبب الذعر" فأصيبوا بجروح في محافظة مغلة حيث مرمريس، مشيرا إلى أن الزلزال لم يؤد إلى تدمير أي مبنى سكني.

وقال وزير التخطيط العمراني مراد كوروم "فرقنا تقيم الأضرار وتواصل عملياتها على الأرض. ولم يسجل أي دمار حتى الآن".

وتقع الكثير من المجمعات السياحية الساحلية التركية مثل مرمريس وفتحية وبودروم في محافظة مغلة التي استقبلت 3.7 ملايين سائح أجنبي في 2024 وفق وكالة أنباء "الأناضول" الرسمية.

وقبلها، قال المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل إن زلزالا بقوة 6.2 درجة هز جزر دوديكانيسا اليونانية قرب حدودها مع تركيا، فيما شعر به عدد من سكان الدول المجاورة، ومنها مصر واليونان وقبرص.

وأضاف المركز أن الزلزال كان على عمق 68 كيلومترا.

من جانبه، قال المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر، أن زلزالاً وقع جنوب الحدود التركية.