فرنسي يقتل جاره التونسي بـ5 رصاصات

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أعلنت وزارة العدل الفرنسية، الأحد، أن رجلا فرنسيا قتل جاره التونسي مساء السبت في مدينة بوجيه سور أرجينز جنوب شرقي البلاد، وأصاب آخر وهو مواطن تركي، ونشر مقطعي فيديو عنصريين.

وبعد تلقيهم بلاغا من شريكة حياة المشتبه به البالغ 53 سنة، تمكن عناصر الشرطة من إلقاء القبض عليه بعدما لاذ بالفرار على متن سيارة، على مسافة غير بعيدة من مكان الواقعة.

وعثر على عدة أسلحة في سيارته "من بينها مسدس آلي وبندقية صيد ومسدس"، كما أوضح بيار كوتينييه المدعي العام في دراغينيان.

وأضاف أن هوية القتيل التونسي الذي يعتقد أنه في الخامسة والثلاثين من عمره، لم تؤكد بعد.

وأفاد مصدر آخر أن القتيل أصيب بخمس رصاصات.

أما الضحية الذي أُصيب في يده، ويبلغ 25 عاما، فهو تركي الجنسية، ونقل إلى المستشفى في بلدة فريغوس القريبة.

وقال المدعي العام في بيان إن المشتبه به، وهو من هواة الرماية الرياضية، "نشر مقطعي فيديو يتضمنان محتوى عنصريا وكراهية على حساب على منصات التواصل الاجتماعي قبل وبعد هجومه".