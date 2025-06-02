إيلون ماسك يرد على تقرير حول "تعاطيه المفرط للمخدرات"

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نفى الملياردير الأميركي إيلون ماسك، السبت، ما ورد في تقرير إعلامي عن استخدامه الكيتامين ومواد مخدرة أخرى بكثرة العام الماضي خلال الحملات الانتخابية لعام 2024.

وأفادت صحيفة "نيويورك تايمز"، الجمعة، أن الملياردير ومستشار الرئيس دونالد ترامب، استخدم كمية كبيرة من الكيتامين، وهو مخدر قوي، لدرجة أنه أصيب بمشاكل في المثانة.

وأضافت الصحيفة أن أغنى رجل في العالم تعاطى أيضا حبوب هلوسة، إضافة إلى نوع من الفطر يحتوي على مواد مخدرة، والعام الماضي سافر حاملا معه علبة مليئة بالحبوب.

وأشار التقرير إلى أنه ليس هناك معلومات ما إن كان ماسك قد تعاطى المخدرات أثناء إدارته وزارة الكفاءة الحكومية بعد تولي ترامب السلطة في يناير.

وفي منشور له السبت على منصة "إكس" قال ماسك "للتوضيح، أنا لا أتعاطى المخدرات! نيويورك تايمز تكذب".

أضاف "جربت الكيتامين بوصفة طبية قبل بضع سنوات، وصرحت بذلك على منصة إكس، لذا فإن هذا ليس خبرا. إنه يساعد على الخروج من أزمات نفسية قاتمة، لكنني لم أتناوله منذ ذلك الحين".

وتهرب ماسك من سؤال حول تعاطيه للمخدرات خلال لقاء وداعي مع ترامب في المكتب البيضاوي بعد تنحيه عن إدارة وزارة الكفاءة الحكومية، حيث ظهرت كدمة سوداء على عين رئيس شركتي تسلا وسبايس إكس.

وجذبت الكدمة اهتماما إعلاميا كبيرا، خاصة أنها جاءت مباشرة بعد نشر صحيفة "التايمز" تقريرها حول تعاطيه المزعوم للمخدرات.

واستذكرت الصحيفة سلوكيات ماسك الغريبة، مثل تأديته تحية حماسية على طريقة النازيين العام الماضي.

وقال ماسك إن سبب الكدمة لكمة من ابنه الصغير الذي يحمل اسم إكس خلال لهوه معه.

وفي وقت لاحق الجمعة، سأل أحد المراسلين ترامب ما إذا كان على علم بـ"تعاطي ماسك المنتظم للمخدرات"، لكن ترامب أجاب "لم أكن على علم".

أضاف "أعتقد أن إيلون ماسك شخص رائع".

وسبق أن اعترف ماسك بتناوله الكيتامين بناء على وصفة لعلاج "حالة ذهنية سلبية"، مشيرا إلى أن هذه المواد أفادته في عمله.