أميركا تبدأ إلغاء تأشيرات بعض الطلاب الصينيين

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أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الأربعاء، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب ستبدأ في إلغاء تأشيرات بعض الطلاب الصينيين.

وحمل بيان صادر عن وزارة الخارجية الأميركية تصريحات لروبيو، وجاء تحت عنوان "سياسات التأشيرات الجديدة تضع أميركا أولا، لا الصين".

وأوضح البيان: "تحت قيادة الرئيس ترامب، ستعمل وزارة الخارجية الأميركية مع وزارة الأمن الداخلي لإلغاء تأشيرات الطلاب الصينيين بشكل صارم، بمن فيهم أولئك المرتبطون بالحزب الشيوعي الصيني أو الذين يدرسون في مجالات حيوية".

وأضاف روبيو: "كما سنراجع معايير التأشيرات لتعزيز التدقيق في جميع طلبات التأشيرات المستقبلية من الصين وهونغ كونغ".