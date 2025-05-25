الدفاع الجوي الروسي يسقط 95 مسيرة أوكرانية خلال 4 ساعات

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سبوتنيك: أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد،أنه تم إسقاط 95 مسيرة أوكرانية خلال 4 ساعات في فقط.

وقالت الدفاع في بيان إنه، في الفترة من الساعة 20:00 بتوقيت موسكو يوم 24 مايو حتى منتصف ليل 25 مايو، دمرت الدفاعات الجوية واعترضت 95 طائرة مسيرة أوكرانية، معظمها فوق مقاطعة بريانسك".



وأضافت الدفاع، "أنه تم تدمير 30 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة بريانسك، و20 مسيرة فوق مقاطعة بيلغورود، و17 فوق منطقة كورسك، و16 فوق أوريول، و5 فوق مقاطعة كالوغا، و4 فوق منطقة تولا، كما سقطت طائرتان أخريتان فوق أراضي مقاطعة موسكو وواحدة فوق شبه جزيرة القرم".