شاحن هاتف يقتل أسرة كاملة

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في حادث مأساوي شهدته قرية "أونان"، القريبة من مدينة شفشاون المغربية، لقيت عائلة مصرعها إثر اندلاع حريق في المنزل، اليوم الخميس، يرجح أن يكون بسبب شاحن الهاتف.

الحريق الذي اندلع في وقت متأخر، أودى بحياة أسرة كاملة مكونة من زوجين، ورضيعة في عامها الأول، وطفلة تبلغ من العمر 5 سنوات، الذين كانوا نائمين حينما باغتهم الحريق.

وكشفت المصادر المحلية، أن العائلة أصيبت باختناق نتيجة انبعاث دخان كثيف وسام حول جثث الضحية إلى جثث مفحمة نتيجة النيران المندلع في البيت.

جثث هامدة

وعلى الرغم من تدخل الجيران لإخماد الحريق الذي شوهد على بعد مسافة، إلى أن الضرر قد أصاب الضحايا، ليعثروا عليهم جثثا هامدة.

وحسب ذات المصادر، فقد حلت السلطات المختصة إلى عين المكان لكشف عن أسباب وملابسات الحادث المروع، وفتحت النيابة تحقيقا في ذلك.