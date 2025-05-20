بعد إغماء مساعده.. رحلة تحلق بدون طيار لـ10 دقائق

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حلّقت رحلة تابعة لخطوط "لوفتهانزا" الجوية من دون طيار لمدة 10 دقائق العام الماضي، بعدما عانى مساعد الطيار من حالة إغماء أثناء تواجده بمفرده في قمرة القيادة، وفق تقرير جديد صادر عن الهيئة الإسبانية للتحقيق في الحوادث (CIAIAC).

في التفاصيل غادر ربّان الطائرة قمرة القيادة لفترة وجيزة لاستخدام المرحاض، عندما أغمي على مساعده خلال رحلة من فرانكفورت في ألمانيا إلى إشبيلية بإسبانيا، يوم 17 فبراير 2024.

199 راكباً و6 من أفراد الطاقم

وكانت الطائرة من طراز "إيرباص A321" تقل 199 راكباً و6 من أفراد الطاقم في ذلك الوقت، واستمرت في الطيران بثبات بفضل تفعيل نظام الطيار الآلي. غير أن مساعد الطيار قام بتشغيل أجهزة التحكم عن غير قصد.

كما أظهرت التسجيلات أصواتاً تترافق مع "العجز المفاجئ والشديد" لمساعد الطيار خلال ذلك الوقت.

فيما حاول مراقِب الحركة الجوية التواصل بمساعد الطيار 3 مرات، لكن دون جدوى، حسب شبكة CNN.

ثم عاد الربّان من الحمام وحاول فتح باب القمرة باستخدام رمز الدخول العادي الذي يُصدر رنيناً داخلياً. وبعد 5 محاولات فاشلة، إلى جانب محاولة لإجراء تواصل داخلي من أحد أفراد الطاقم، لم تكن هناك أي استجابة. عندها استخدم الربّان رمز الطوارئ لفتح الباب، وتمكن من الدخول واستعادة السيطرة على الطائرة.

أعراض حالة عصبية سابقة

إلى ذلك تلقى مساعد الطيار الإسعافات الأولية من الطاقم وأحد الأطباء، حيث استعاد وعيه، وقال لاحقاً إنه يتذكر تلقيه العلاج.

وقرّر ربان الطائرة تحويل مسار الرحلة إلى مطار "أدولفو سواريز مدريد-باراخاس" في العاصمة الإسبانية مدريد، حيث هبط بعد حوالي 20 دقيقة. وبمجرد وصوله، نُقل مساعد الطيار إلى المستشفى حيث مكث لبضع ساعات.

فيما خلص التحقيق إلى أن عجز مساعد الطيار كان من أعراض حالة عصبية سابقة لم يكن يعلم بمعاناته منها، ولم تُكتَشَف خلال فحصه الطبي الجوي.

وتم تعليق الشهادة الطبية لمساعد الطيار منذ ذلك الحين.

من جهتها أكدت شركة "لوفتهانزا" لوكالة الأنباء الألمانية أنها على علم بتقرير التحقيق، وأن إدارة سلامة الطيران التابعة لها أجرت تحقيقاً أيضاً، إلا أنها لم تكشف عنه، وفق وكالة أسوشييتد برس.

"ظرف استثنائي"

في حين وصفت السلطات الإسبانية الحادث كـ"ظرف استثنائي"، مؤكدة أنه تم تدريب الطيارين على التعامل مع المواقف التي يصبح فيها طيار آخر عاجزاً عن القيادة.

وذكرت الهيئة الإسبانية للتحقيق في الحوادث أن حالات العجز أثناء الطيران، بما في ذلك الوفاة المفاجئة للطيارين، تحدث بالفعل رُغم ندرتها.

كما أشارت إلى أنها رصدت 287 حالة عجز عن الطيران بين طيارين ضمن قاعدة بيانات لتقارير حوادث النقل تديرها المفوضية الأوروبية، خلال الفترة بين 2019 و2024.