ليو الرابع عشر ينتقد أنماطاً اقتصادية «تستغل موارد الأرض وتهمش الأكثر فقراً»

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تعهد بابا الفاتيكان الجديد ليو الرابع عشر، خلال قداس الاحتفال بتنصيبه، اليوم (الأحد)، بالحفاظ على تعاليم الكنيسة الكاثوليكية، والحث على مواجهة التحديات العصرية.

وفي كلمة أمام آلاف في ساحة القديس بطرس، أكد البابا ليو على ضرورة أن تظل الكنيسة التي يتبعها 1.4 مليار عضو متمسكة بإرثها المتجذر دون أن تصبح منعزلة، قائلاً إنه لا مجال للدعاية الدينية أو استخدام القوة في مستقبل المؤسسة.

ومكرراً أولويات سلفه البابا الراحل فرنسيس، انتقد البابا ليو الأنماط الاقتصادية التي «تستغل موارد الأرض وتهمش الأكثر فقراً».

كما حذَّر -وفقاً لوكالة «رويترز»- من مركزية السلطة في الفاتيكان، قائلاً إنه سيسعى إلى الحكم «دون استسلام لإغراء الاستبداد».

وقام البابا ليو الرابع عشر -وهو أول بابا أميركي في التاريخ- بأول جولة بالسيارة الباباوية عبر ساحة القديس بطرس قبل تنصيبه.

وتدفق عشرات الآلاف من الأشخاص إلى ساحة القديس بطرس في وقت مبكر من صباح اليوم (الأحد) لتنصيب البابا ليو الرابع عشر، وانضموا إلى الرؤساء والأمراء في الاحتفال بأول بابا أميركي في التاريخ، بمراسم تنصيب رسمية.

وبدأ البابا ليو الرابع عشر اليوم جولة أولى في الساحة بالسيارة البابوية. وأصبحت هذه السيارة المكشوفة رمزاً للامتداد العالمي للبابوية وجاذبيتها الإعلامية؛ حيث تستخدم داخل وخارج الفاتيكان لتقريب الباباوات من رعيتهم.

ودقت أجراس كاتدرائية القديس بطرس، بينما لوَّح ليو بيديه من السيارة التي كانت تدور ببطء في الساحة. وهتف الحشد، واختلطت أعلام بيرو وأميركا والكرسي الرسولي بأعلام دول أخرى ولافتات، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس».

في الساحة نفسها وبالسيارة المكشوفة، قام البابا فرنسيس بآخر جولة له على متن سيارة بابوية في عيد الفصح. ونُقل نعشه في سيارة مكشوفة عبر روما الشهر الماضي إلى مثواه الأخير.