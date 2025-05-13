زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب جنوب غربي الصين

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ضرب زلزال قوي بلغت شدته 5.5 درجة على مقياس ريختر مقاطعة لازي في مدينة شيجاز في منطقة زيزانج ذاتية الحكم بجنوب غربي الصين في الساعة 5:11 من صباح اليوم الاثنين (21:11 من مساء الأحد بتوقيت غرينتش)، وفقا لمركز شبكات الزلازل الصيني.

وذكرت وكالة أنباء شينخوا الصينية أنه تم رصد مركز الزلزال على خط عرض 28.91 درجة شمالا، وخط طول 54. 78 درجة شرقا.

وقال المركز الصيني لشبكات الزلازل، إن مركز الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات.

وأبلغت السلطات المحلية في مقاطعة لازي وكالة شينخوا أنه تم الشعور بالزلزال بقوة، ما أدى إلى إيقاظ بعض السكان.

وفي أعقاب الزلزال، بدأت المقاطعة على الفور في اتخاذ تدابير الاستجابة، حيث قامت بلداتها بتقييم الأثار. وتم إرسال فرق الإطفاء والإنقاذ من مقاطعة لازي إلى مركز الزلزال.

ولم ترد على الفور تقارير عن انهيارات مباني أوسقوط ضحايا.