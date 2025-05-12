living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بأمر تنفيذي.. ترامب يعتزم خفض أسعار الأدوية

12
MAY
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأحد، إنه سيوقع أمرا تنفيذيا لخفض أسعار الأدوية الموصوفة والمنتجات الصيدلانية.
 
وقال ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: "سيجري خفض أسعار الأدوية الموصوفة والمنتجات الصيدلانية، على الفور تقريبا، بنسبة ما بين 30 إلى 80 بالمئة، وسترتفع في جميع أنحاء العالم من أجل تحقيق المساواة، ولأول مرة منذ سنوات عديدة، تحقيق العدالة لأميركا".
 
وقال الرئيس الأميركي إنه سيوقع الأمر التنفيذي، الذي قال إنه سيكون "من بين الأكثر أهمية" في تاريخ الولايات المتحدة، في الساعة 9 صباحا (13:00 بتوقيت غرينتش) الإثنين.
 
وفي وقت سابق من الأسبوع، وعد ترامب بإعلان "مدو"، وذكرت وسائل الإعلام الأميركية في ذلك الوقت أن الإعلان سيتعلق بأسعار الأدوية.
 
وفي الولايات المتحدة، لا يوجد حاليا تنظيم مركزي لأسعار الأدوية ينطبق على جميع الأدوية.
 
وتلعب صناعة الأدوية الدور الأهم في تحديد تكلفة الدواء، ويعتبر التأثير الحكومي محدودا.
 
ويؤدي هذا إلى أسعار مرتفعة للغاية في بعض الأحيان لبعض الأدوية. والعديد من الأدوية في الولايات المتحدة باهظة الثمن بشكل خاص مقارنة بالدول الأخرى.
 
ولم يتضح على الفور كيف سيعمل أمر ترامب، مع توقع رد فعل عنيف من شركات الأدوية.
 
وكان ترامب قد حاول خفض أسعار الأدوية خلال فترة ولايته الأولى.
 
وكانت الخطة في ذلك الوقت هي توفير أدوية مثل الأنسولين وقلم إبينفرين بخصومات للأشخاص ذوي الدخل المنخفض، واستخدام الأسعار الدولية المنخفضة لدفع ثمن بعض الأدوية المقدمة بموجب برنامج التأمين الحكومي "ميدكير" لكبار السن.
 
ولم يتم تنفيذ الاقتراح أبدا بسبب معارضة قانونية وسياسية.
 
وجاء في منشور ترامب، الأحد، أنه سيحاول هذه المرة خفض الأسعار من خلال "تطبيق سياسة الدولة الأكثر تفضيلا، حيث ستدفع الولايات المتحدة نفس السعر الذي تدفعه الدولة التي تدفع أقل سعر في أي مكان في العالم".
 
وأشار الرئيس الجمهوري إلى أن الديمقراطيين عارضوا خفض الأسعار.
 
وفي الواقع، كان تنظيم الأدوية أحد القضايا المركزية لسلف ترامب، الديمقراطي جو بايدن.
 
وفي عام 2022، حيث وقع بايدن حزمة تشريعية رئيسية سمحت أيضا لبرنامج "ميدكير" بالتفاوض على أسعار أدوية معينة. وتم اعتبار إجراء بايدن على أنه علامة فارقة.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout