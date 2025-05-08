انتخاب الكاردينال الأميركي بريفوست بابا للفاتيكان

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انتخب مجمع الكرادلة الكاردينال الأميركي روبرت بريفوست بابا جديد للفاتيكان، واختار اسم البابا لاوون الرابع عشر، وهو عميد دائرة الأساقفة في الفاتيكان.

ولد روبرت بريفوست في شيكاغو في 14 سبتمبر 1955، لأب فرنسي وأم إيطالية. بدأ بدراسة الرياضيات، لكنه انضم سريعًا إلى رهبنة القديس أوغسطين، ورُسم كاهنًا عام 1982.

أرسلته الرهبنة إلى بيرو في مهمة، ثم عاد لفترة وجيزة إلى شيكاغو لنيل دكتوراه في القانون الكنسي، ثم عاد مجددًا إلى بيرو لعقد من الزمن، حيث ترأس معهداً لتكوين الكهنة. تركت تجربته في أميركا اللاتينية أثرًا عميقًا في رؤيته الراعوية.

في عام 2001، انتُخب رئيسًا عامًا للرهبنة الأوغسطينية لمدة 12 عامًا، حتى عام 2013. وفي العام التالي، عينه البابا فرنسيس أسقفًا على مدينة تشيكلايو في شمال بيرو، حيث بقي حتى عام 2023، وكان أيضًا عضوًا في مؤتمر الأساقفة في البلاد.